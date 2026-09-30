Lluvias y derrumbes complican las rutas de Salta: hay cortes y tránsito restringido

Las lluvias de las últimas horas volvieron a generar complicaciones en rutas nacionales y provinciales de Salta. Según el relevamiento difundido por Defensa Civil este miércoles 30 de septiembre, existen sectores con tránsito interrumpido, circulación reducida y riesgo de nuevos derrumbes.

La situación más comprometida se registra en la Ruta Nacional 68, a la altura del paraje San Vicente, donde el paso se encuentra interrumpido por acumulación de agua y barro. Las autoridades recomendaron evitar circular por el sector hasta que las condiciones permitan normalizar el tránsito.

También hay inconvenientes sobre la Ruta Nacional 9 en dirección a La Candelaria, donde se registra agua sobre la calzada. El tránsito permanece reducido y se solicita circular con extrema precaución debido además a la menor visibilidad.

En las rutas provinciales, Defensa Civil advirtió sobre un desmoronamiento en la Ruta Provincial 33, a la altura de El Nogalar. El sector está habilitado únicamente para tránsito liviano y continúa el riesgo de nuevos derrumbes.

El panorama provincial presenta además condiciones adversas por lluvia, viento y neblina. En los Valles Calchaquíes, la RP33 registra neblina intensa y visibilidad reducida, mientras que en Rosario de Lerma se informan lluvias y calzadas húmedas.

Uno de los puntos bajo mayor vigilancia es Iruya, donde para la RP133 se advierten tormentas fuertes, vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora y riesgo de cortes.

En tanto, las principales rutas nacionales en Orán, San Martín, Anta, Cafayate, La Caldera y Capital permanecen transitables con precaución, con obras o condiciones climáticas que obligan a reducir la velocidad.

Defensa Civil recomendó consultar el estado de las rutas antes de viajar, mantener las luces encendidas, reducir la velocidad y respetar los cortes y la señalización. También pidió evitar desplazamientos que no sean necesarios en los sectores más afectados.