Chile, Bolivia y Paraguay: cómo están los pasos fronterizos este miércoles

Los pasos fronterizos que conectan a Salta y la región con Chile, Paraguay y Bolivia presentan este miércoles 30 de septiembre un funcionamiento mayormente normal, aunque las condiciones climáticas obligan a extremar precauciones en algunos sectores de altura.

En el caso de Chile, el paso Sico se encuentra habilitado entre las 9 y las 19 horas para todo tipo de vehículos. La jornada se presenta mayormente nublada, con una mínima de -3°C, máxima de 8°C y viento de alrededor de 30 km/h.

El paso Socompa, en tanto, mantiene únicamente tránsito ferroviario de carga y no se encuentra habilitado para vehículos particulares ni peatones.

Por su parte, Jama, en Jujuy, funciona de 9 a 19:15 para todo tipo de vehículos. Allí Defensa Civil advierte especialmente por vientos de 66 km/h y ráfagas fuertes, con temperaturas que oscilan entre los -2°C y los 8°C.

Hacia Paraguay, el paso Misión La Paz está habilitado de 7 a 20 horas para vehículos y peatones. El clima se presenta nublado con lluvias intermitentes, una mínima de 19°C, máxima de 23°C y viento de 11 km/h.

En cuanto a los pasos fronterizos con Bolivia, la información disponible esta mañana indica que funcionan con normalidad y sin inconvenientes reportados.

Las autoridades recomendaron verificar el estado de los pasos antes de viajar, llevar la documentación correspondiente y extremar los cuidados en sectores de altura por las bajas temperaturas y el viento.