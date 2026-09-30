Cancelaron la conexión con Asunción y hay demoras en el aeropuerto de Salta

El Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes mantiene este miércoles 30 de septiembre su operatoria habitual, con arribos y partidas desarrollándose en general sin inconvenientes.

Sin embargo, el tablero de vuelos consultado durante la mañana muestra algunas novedades puntuales. El vuelo ZP 860 procedente de Asunción, previsto para las 12:40, figura cancelado, al igual que su correspondiente partida ZP 861 hacia la capital paraguaya, programada para las 13:10.

También aparecen algunas demoras. El vuelo AR 1492 desde Ezeiza, previsto para las 9:00, tenía llegada estimada a las 9:20, mientras que el AR 1496 desde Aeroparque, programado para las 12:35, figuraba con arribo a las 13:10.

En las partidas, el AR 1497 hacia Aeroparque, previsto para las 13:15, registraba una nueva hora estimada de salida a las 13:50.

Durante las primeras horas de la jornada, en tanto, arribaron con normalidad vuelos provenientes de Lima y Aeroparque, mientras que el resto de los servicios visibles en la programación permanecían en horario.

La información oficial del aeropuerto indica que la terminal opera con normalidad y recomienda a los pasajeros confirmar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de trasladarse.