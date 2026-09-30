Condiciones favorables para la propagación del fuego en Capital, Tartagal y Orán

El índice meteorológico de peligro de incendios forestales se mantiene en nivel moderado este miércoles 30 de septiembre en distintos puntos de Salta.

El reporte de la Subsecretaría de Defensa Civil ubica en esa categoría a Salta Capital, Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán, donde las condiciones actuales pueden facilitar la propagación de incendios en caso de que se produzca un foco.

Ante este escenario, se recomendó evitar fogatas y quemas de pastizales o residuos, así como no arrojar colillas de cigarrillos en zonas de vegetación o al costado de las rutas.

También se aconsejó mantener los predios limpios y libres de acumulación de material combustible, especialmente en sectores con vegetación seca.

Otra de las recomendaciones es prestar atención a la aparición de columnas de humo y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier indicio de incendio.

El nivel moderado no implica la existencia de incendios activos, sino que advierte sobre condiciones que pueden favorecer su propagación y obliga a mantener precauciones durante actividades que involucren fuego al aire libre.