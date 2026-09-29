Fuga de gas en el centro: evacuaron preventivamente un colegio y cortaron la circulación

Un importante operativo de Bomberos y personal policial se desplegó este martes en el centro de la ciudad de Salta por una fuga de gas originada durante trabajos de remodelación en una vivienda.

En diálogo con Aries, el director de Seguridad, comisario Darío Guzmán, explicó que el alerta ingresó al Sistema de Emergencias 911 alrededor de las 11.30.

“Cuando llega el personal se informa que se trataría de la ruptura de una de las cañerías que ingresa hacia el domicilio”, señaló.

Según detalló, en el inmueble, ubicado en Vicente López y España, se realizaban trabajos correspondientes a una obra privada y, durante esas tareas, se produjo la rotura del caño que generó la pérdida de gas.

Ante la situación se convocó a personal de Naturgy para intervenir sobre la instalación y realizar un corte seguro del suministro.

Evacuación preventiva

Por razones de seguridad, se dispuso además la evacuación preventiva de personas que se encontraban en las inmediaciones, incluido un establecimiento educativo cercano.

“Tenemos un colegio ahí en las inmediaciones y se pidió a los directivos que se haga una evacuación preventiva”, confirmó Guzmán.

El comisario indicó que no hubo personas lesionadas ni vecinos afectados por la inhalación de gas.

“No tenemos gente lesionada. Se entrevistaron con algunos vecinos del lugar y estaría todo sin novedad”, aseguró.

Continúan los cortes

Guzmán anticipó que las restricciones en el sector se mantendrán mientras los operarios trabajen sobre la cañería dañada.

“Por el momento sí, porque tienen que trabajar para hacer un corte seguro del gas y evitar la fuga”, explicó.

El funcionario remarcó que, pese al operativo preventivo, la situación se encontraba controlada.