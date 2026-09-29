El temporal dejó viviendas anegadas, techos dañados y asistencia en varios municipios

El Ministerio de Desarrollo Social de Salta inició este martes tareas de asistencia en distintos municipios afectados por las inclemencias climáticas, mientras continúan los relevamientos para determinar el alcance de los daños.

El ministro Mario Mimessi confirmó que equipos del organismo se dirigen a Tartagal, El Potrero, Coronel Moldes y General Güemes, con intervenciones coordinadas junto a las autoridades municipales.

“Seguimos articulando con los municipios las tareas de otras posibles asistencias en lugares donde continúan los relevamientos”, señaló Mimessi.

El funcionario indicó además que las acciones se coordinan a través del Comité de Emergencia Climática, integrado por distintas áreas del Gobierno provincial.

Agua en viviendas y voladuras de techos

En Coronel Moldes, varias familias sufrieron el ingreso de agua a sus viviendas debido a problemas en los desagües y a las características de la pendiente del terreno. Los equipos municipales continúan relevando los sectores afectados.

En El Potrero y Guachipas se registraron voladuras de chapas en viviendas particulares, por lo que los municipios avanzan con las tareas de asistencia.

Una de las situaciones que requirió una intervención preventiva ocurrió en Mollinedo, jurisdicción de Apolinario Saravia, donde una persona debió ser reubicada luego de la voladura parcial del techo de su vivienda. El municipio quedó a cargo del acondicionamiento del inmueble.

Familias afectadas en Tartagal

En Tartagal también se reportaron familias afectadas por el temporal. Además, en el barrio Los Ceibos se produjo un incendio originado por la explosión de una garrafa.

La directora general de Emergencia, Gabriela Locuratolo, explicó que los municipios constituyen el primer nivel de intervención frente a este tipo de situaciones y que desde la Provincia se mantiene la coordinación para definir las asistencias necesarias.

Los relevamientos continuarán durante la jornada ante la posibilidad de detectar nuevas familias o localidades afectadas.