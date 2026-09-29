Después de la tormenta, habilitaron con precaución las rutas 9 y 68

La Dirección Nacional de Vialidad informó este martes que el tránsito quedó normalizado en las rutas nacionales 9 y 68, luego de las complicaciones provocadas por la tormenta extraordinaria que afectó distintos sectores de Salta.

De esta manera, quedó actualizado el panorama informado durante las primeras horas de la jornada, cuando las lluvias, el granizo y la presencia de agua habían generado inconvenientes para circular.

En la Ruta Nacional 9, entre La Candelaria y Rosario de la Frontera, se produjo una contingencia por las intensas precipitaciones y la caída de una importante cantidad de granizo. A medida que las condiciones meteorológicas mejoraron, pudo restablecerse la transitabilidad.

También hubo interrupciones sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Coronel Moldes, donde el agua invadió sectores de la zona de camino.

Vialidad Nacional confirmó que actualmente ambas rutas se encuentran habilitadas, aunque pidió mantener la precaución debido a que todavía puede haber sectores con agua sobre la calzada.

La recomendación para los conductores es reducir la velocidad y extremar los cuidados al atravesar las zonas que fueron alcanzadas por las tormentas.