“La falla está en la propia ley”: Medina cuestionó el sistema de jurados en Salta



El exjuez federal, Miguel Medina cuestionó la escasa aplicación del juicio por jurado en Salta y advirtió que, pese a que la ley está vigente desde comienzos del año pasado, en toda la provincia solo se realizaron tres procesos de este tipo.

En diálogo con Aries, Medina explicó que el sistema es complejo tanto para analizar como para llevar a la práctica y reclamó mayor información pública sobre su funcionamiento.

“Desde que empezó a regir la ley hasta ahora, en toda la provincia se hicieron tres juicios por jurado: dos en Capital y uno en Orán. Nunca más”, señaló.

El exmagistrado sostuvo que no existe información clara sobre nuevos procesos en trámite y cuestionó la falta de comunicación oficial sobre una herramienta que fue presentada como una transformación importante del sistema penal salteño.

Medina recordó que la ley provincial establece que el juicio por jurado es obligatorio para los homicidios calificados previstos en el artículo 80 del Código Penal, es decir, para algunos de los delitos más graves, sancionados con prisión perpetua.

Sin embargo, señaló que la misma norma permite que esos casos terminen mediante un juicio abreviado. Ese punto, sostuvo, puede ser una de las principales razones por las que el sistema casi no se utiliza.

“Ahí abrimos la puerta para que pase todo lo que está pasando probablemente”, afirmó.

Medina explicó que en un juicio abreviado el fiscal y la defensa llegan a un acuerdo que luego debe ser homologado por un juez.

En esos casos, el imputado reconoce su culpabilidad y acepta una pena sin atravesar todo el procedimiento del juicio por jurado.

Para el exjuez, ese mecanismo resulta particularmente discutible cuando se trata de delitos cuya pena prevista es prisión perpetua. “Estamos hablando de la sanción más grave que prevé el Código Penal argentino”, sostuvo.

También advirtió que aceptar un procedimiento abreviado implica renunciar al juicio por jurado.

A su criterio, eso puede perjudicar a un acusado que podría obtener otro resultado si su caso fuera discutido ante ciudadanos convocados para integrar el jurado.

Medina puso además el foco en la capacitación de quienes deben intervenir en estos procesos.

“Nadie está preparado”, afirmó. Según sostuvo, en Salta no hay fiscales, abogados ni jueces con entrenamiento específico suficiente para afrontar juicios por jurado.

“No hay fiscal entrenado, ni abogado entrenado, ni juez entrenado. Que no me digan lo contrario, porque me están mintiendo”, expresó.

El exmagistrado remarcó que nunca se realizó una capacitación integral sobre esta modalidad y que todos los actores del sistema judicial parten, en mayor o menor medida, de una experiencia limitada.

También diferenció la situación de quienes cuentan con una defensa particular de aquellos que dependen de una defensa oficial y planteó que la preparación profesional puede ser determinante en procesos tan complejos.

Pese a sus críticas, Medina aclaró que la Corte de Justicia de Salta cumplió formalmente con buena parte de los pasos necesarios para implementar el sistema.

Destacó que se dictaron las acordadas correspondientes y que existen padrones de potenciales jurados en los 24 departamentos de la provincia.

“Está todo hecho”, resumió. Sin embargo, insistió en que algo no está funcionando, a su entender, el problema central está en la propia ley, que define al juicio por jurado como obligatorio pero permite luego que el proceso derive hacia un acuerdo abreviado.

Para Medina, esa excepción puede estar vaciando en la práctica un sistema que, hasta ahora, tuvo una aplicación muy limitada en Salta.