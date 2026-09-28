Impulsan una nueva jornada de adopción en pleno centro para buscar hogar a perros rescatados

Bajo la coordinación del director del Centro de Adopciones Nicolás Mancilla, Pablo Díaz, la iniciativa se desarrollará desde las 16 en La Cantera, ubicada en Balcarce 730, en una acción conjunta con el Ente de Turismo que busca capitalizar el perfil pet friendly de la ciudad.

El funcionario, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries, explicó que la propuesta pondrá el foco en facilitar el acceso a la tenencia responsable mediante un esquema ágil de entrevistas in situ, para el cual los interesados solo deberán concurrir con fotocopia de DNI y de un servicio básico.

Indicó que entre los animales que buscarán un hogar se encuentran los perros rescatados durante la última festividad del Milagro —en la que siete canes adultos que acompañaron la peregrinación no fueron reclamados—, sumándose a una población actual de 47 animales entre cachorros y ejemplares de talla mediana y grande que esperan una oportunidad definitiva de integración familiar.