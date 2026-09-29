Pollo estable, huevos en alza y promociones en pizza en el Mercado San Miguel

El Mercado San Miguel volvió a mostrar este martes una amplia variedad de precios y promociones en alimentos, con opciones que van desde pizzas completas hasta pollo fresco, huevos y cortes económicos.

Durante una nueva edición de Mercado Puertas Abiertas, en un recorrido por el anexo de Ituzaingó 134 para relevar valores y conocer qué productos están eligiendo los consumidores.

En el sector gastronómico, la Semana de la Pizza continúa hasta el 3 de octubre. Entre los puestos relevados, las pizzas comunes se consiguen desde $12.000, mientras que algunas promociones con gaseosa parten desde los $15.000.

Las pizzas especiales con bebida rondan entre $18.000 y $22.000, dependiendo del puesto y de los ingredientes.

También hay opciones por porción: tres porciones con bebida desde $5.500 o $6.000 y media pizza con gaseosa alrededor de $7.000. Algunos comerciantes señalaron que incluso hay clientes que llegan desde temprano y desayunan pizza acompañada con mate o alguna infusión.

En el sector de pollerías, uno de los productos más económicos es el denominado cuchero, compuesto por cogotes, rabadillas y puntas de pecho.

El kilo se vende a $2.000 y existe una promoción de dos kilos por $3.000. Los huesos de carcasa y de pecho se consiguen a $1.000 el kilo.

El pollo fresco entero se ofrece a $5.500 el kilo, mientras que el hígado de pollo ronda los $5.700.

En otro puesto, también con producción salteña, el pollo fresco mantiene el mismo valor de $5.500 el kilo.

La pata muslo cuesta $6.000 el kilo; las alitas con antebrazo, $5.000; el menudo, $6.000; las milanesas de pechuga, $11.000; y los bifes de pollo llegan a $14.000 el kilo.

Los comerciantes señalaron que la pata muslo es uno de los cortes más buscados por las familias, aunque remarcaron que el pollo entero puede resultar más conveniente cuando se aprovechan todas sus partes para distintas comidas.

En el caso de los huevos, los puesteros advirtieron una suba durante las últimas semanas.

El huevo grande se vende actualmente a $300 la unidad y el maple de huevos medianos llegó a los $7.000.

Según explicaron desde una de las pollerías, el precio de la bandeja había comenzado en torno a los $5.000 y fue aumentando de manera progresiva hasta alcanzar el valor actual.

También se ofrecen huevos de codorniz a $2.500, aunque su disponibilidad depende del ingreso diario de mercadería.

Los comerciantes consultados coincidieron en que el pollo mantiene precios relativamente estables, mientras que los huevos mostraron incrementos recientes vinculados, según señalaron, a una menor producción.

La recorrida dejó así una fotografía del bolsillo en uno de los principales centros de abastecimiento de la ciudad: pizza desde $12.000, pollo fresco a $5.500 el kilo, huevos grandes a $300 la unidad y alternativas económicas como cuchero desde $2.000 o huesos para caldo a $1.000 el kilo.