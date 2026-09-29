De los Ríos negó un sueldo millonario en YPF porque todavía no le pagaron





Martín de los Ríos, exministro de Producción de Salta y flamante director clase D de YPF, aclaró las versiones que vinculaban su designación con una remuneración millonaria y explicó cuáles serán los principales objetivos de su representación dentro de la petrolera.

En diálogo con N&N por Aries, De los Ríos sostuvo que las cifras que circularon durante los últimos días “no son ciertas” y aclaró que su cargo no contempla honorarios fijos por la función.

“Existe una compensación de gastos, cuyo monto desconozco, no hay honorarios precisos fijados por la gestión”, explicó. Según detalló, se incorporó formalmente al directorio de YPF en la reunión del 7 de septiembre, cuando fue aceptada la renuncia del representante anterior de Tierra del Fuego y se aprobó su designación.

De los Ríos ocupa una de las denominadas acciones clase D, correspondientes a las provincias productoras de hidrocarburos.

Explicó que, salvo jurisdicciones como Neuquén o Santa Cruz, que tienen representación permanente por su volumen de producción, el resto de las provincias comparte una silla rotativa durante seis meses.

“Salta debía ocupar esa silla. Va rotando entre las provincias productoras”, este tema lo considera central ya que se necesita conocer qué puede obtener Salta de esa representación.

De los Ríos planteó dos grandes objetivos para los próximos seis meses.

El primero será intentar volver a colocar a la cuenca hidrocarburífera del norte dentro de la agenda de inversiones de YPF.

Reconoció que la compañía tiene hoy su atención concentrada principalmente en Vaca Muerta y en proyectos vinculados con gas natural licuado y exploración offshore, pero sostuvo que Salta todavía conserva oportunidades.

“La cuenca norte es madura, no es Vaca Muerta, eso lo tenemos claro, pero tiene alternativas de inversión bajo regímenes que debemos pensar e innovar”, afirmó.

El segundo objetivo será llevar al directorio de YPF una serie de reclamos pendientes vinculados con pasivos ambientales.

Entre ellos mencionó el caso de Lomas de Olmedo y otros pozos que presentan riesgo de surgencia o que fueron abandonados sin el debido proceso técnico.

De los Ríos recordó además antecedentes como Martínez de Tineo y mencionó eventos registrados cerca de Campamento Vespucio.

Según explicó, de casi mil pozos perforados históricamente por YPF en la cuenca norte, muchos quedaron sin un proceso técnico adecuado de abandono.

“Ahí tenemos que trabajar”, sostuvo. El representante salteño señaló que buscará avanzar por la vía del consenso para evitar que la solución dependa exclusivamente de litigios judiciales prolongados.

También confirmó que existe un convenio vigente entre YPF y la Provincia para avanzar con la erradicación de lodos explosivos que quedaron cerca de zonas urbanas tras antiguas operaciones petroleras.

“Hay una empresa trabajando hace un par de años y nuestra función será que eso no se discontinúe hasta que se solucione definitivamente”, afirmó.

De los Ríos rechazó además que su designación responda a un “premio político”.

Aseguró que antes de su incorporación hubo consultas con sectores empresarios, pymes y sindicatos vinculados a la actividad hidrocarburífera del norte.

“Se buscó un perfil técnico que pudiera llevar adelante esta tarea”, explicó. El exministro también destacó la posibilidad de generar nuevas inversiones en áreas como la cuenca profunda del río Pescado y otros sectores todavía poco explorados.

“Salta seguramente tiene algún tesorito escondido ahí que necesitamos convencer a alguien de venir a buscar”, graficó. Aseguró que la crisis energética que atraviesa Bolivia y el crecimiento del movimiento de camiones extranjeros que buscan combustible argentino abren una oportunidad regional para el norte.

“Hay una oportunidad para que el norte empiece a volver a ser el gran proveedor de hidrocarburos de la región”, sostuvo.

Por último, De los Ríos confirmó que YPF Litio parece haber perdido protagonismo dentro de la actual estrategia de la empresa. Según indicó, la conducción de YPF está hoy concentrada casi exclusivamente en petróleo, gas y proyectos de GNL.

“Advierto que la atención está muy concentrada en la cuestión hidrocarburífera, mucho más que en el litio”, señaló.

De esta manera, el nuevo director clase D de YPF buscará utilizar los seis meses de representación salteña para instalar dos temas centrales: resolver pasivos ambientales pendientes y recuperar interés inversor sobre una cuenca hidrocarburífera que considera madura, pero todavía con potencial.