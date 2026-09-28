Policías acusados de apremios: aseguran que Lasi denunció "para justificar" el doble crimen

A 15 años del doble crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, la defensa de los policías acusados de apremios ilegales e irregularidades durante la investigación apunta contra uno de los denunciantes por apremios y el único que está purgando una pena: Gustavo Lasi, condenado a prisión perpetua por el doble femicidio.

Nicolás Vedia, abogado de 12 de los 16 imputados, sostuvo tras la audiencia que se dio hace unos días en la que se solicitó mantener la elevación a juicio por apremios ilegales en contra de los primeros detenidos en la causa; aseguró que Lasi tiene como fin justificar el hecho por el que fue condenado. "Ahí hay un punto donde la persona no quiere asumir" lo ocurrido, afirmó, y agregó que se intenta usar a los policías "de escudo". Según el letrado, Lasi busca desviar la atención de su responsabilidad en un hecho que, dijo, "perjudicó a estas dos personas jóvenes" y “dañó la imagen de la provincia”.

Vedia advirtió incluso que observó a Lasi durante la audiencia: "tranquilo, sin ninguna culpa" y "muy frío".

"Ya no son funcionarios públicos"

El principal argumento de la defensa para evitar llegar a juicio, es el pedido de que se declare la extinción de la acción por "plazo razonable". En la última audiencia si bien los fiscales advirtieron que el año pasado ya el Tribunal de Impugnación, confirmó la resolución del Tribunal de Juicio del 15 de mayo de ese año, que había rechazado la insubsistencia de la acción penal luego de analizar la duración del proceso; Vedia diferenció que ahora lo que se pide es “el transcurso de plazo razonable”, es decir, un argumento legal sobre el proceso. Según la defensa, el plazo máximo para que llegara a juicio esta causa que “podría dar respuestas a la causa principal”, llegó a su límite el año pasado. Esto, explicó, ya que una vez elevada la causa a juicio el plazo es de dos años, con una prórroga posible de un año más a pedido del fiscal. Vedia afirmó que ese máximo se cumplió en 2025 sin que se fijara fecha de debate. Atribuyó la demora al Tribunal que intervino en su momento y recordó que pasaron varios jueces por la causa. "Ya lleva 15 años este proceso", señaló. La audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta nueva fecha, a la espera de que el tribunal resuelva.

EL Tribunal que juzgaría a los policías quedó conformado el 16 de abril pasado, integrado por Leonardo Feans, Eduardo Sángari y María Gabriela González.

Las defensas se presentaron de forma conjunta ante el planteo de la Fiscalía, a cargo del fiscal Daniel Espilocín y Luján Sodero Calvet, quienes a su vez tienen a su cargo la investigación principal por el doble femicidio. Según Vedia, la mayoría de los acusados ya están retirados de la fuerza: entre los que representa, dijo, casi todos “están retirados” y “ya no son funcionarios públicos”. Lo que, indicó, influiría en la discusión de los plazos.

En ese sentido Vedia aseguró que sus defendidos estuvieron siempre a disposición de la Justicia y que no tienen denuncias similares en su contra. Explicó que en aquel momento todos trabajaban en la Brigada de Investigaciones, y aclaró que no tenían incidencia en la investigación del doble crimen por no pertenecer al área de Homicidios.

En la última audiencia comparecieron 15 de los 16 acusados: Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista. Ferraoti, en cambio, no asistió.

Los policías fueron denunciados no solo por Gistavo Lasi, sino también por Francisco Ariel Tejada, Nelson Ricardo Vilte Laxi y Daniel Octavio Vilte Laxi. Este último no estuvo en la audiencia ya que no reside en Salta.