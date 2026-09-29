A dos días de comenzar, postergaron el juicio contra el cardiólogo: “Un nuevo calvario”

El juicio contra el cardiólogo Javier Fernández, que debía comenzar este jueves 1 de octubre tras seis años de recorrido judicial, no se realizará en la fecha prevista, según informó este martes Constanza Lee a través de un video publicado en sus redes sociales.

La novedad se conoció apenas horas después de que Lee participara de una entrevista en N&N por Aries, donde había hablado del miedo y la ansiedad que le generaba estar a solo dos días del inicio del debate.

“Hice una entrevista a las 10 de la mañana en Aries con las chicas Novoa y Quinteros, contándoles que solo nos quedaban dos días para el juicio y que tenía miedo, que estaba intranquila, insegura, ansiosa”, recordó.

Según relató, posteriormente se dirigió junto a su hija a Ciudad Judicial para reunirse con el fiscal y allí recibió la noticia.

“Llegamos acá al Poder Judicial a las 10:30 para hablar con el fiscal, para enterarnos que el juicio no se hace el primero de octubre”, afirmó.

Nueva prueba y otra fecha

Lee explicó que la postergación estaría relacionada con la presentación de nueva prueba por parte de la defensa, vinculada a otro expediente judicial.

De acuerdo con su relato, se trata de actuaciones relacionadas con una denuncia presentada en su contra por presunta violencia física hacia una de sus hijas. Lee cuestionó que ese elemento haya sido incorporado a solo dos días del inicio del debate.

“Si era tan importante, ¿por qué no presentó la prueba antes?”, preguntó públicamente.

La denunciante sostuvo que esa documentación tampoco había sido incorporada, según su versión, durante una audiencia multipropósito realizada anteriormente.

Por el momento, de acuerdo con lo comunicado por Lee, deberá fijarse una nueva fecha para el juicio.

“Seis años y tres meses esperando”

La postergación provocó una fuerte reacción de Lee, quien aseguró que lleva seis años y tres meses esperando llegar al debate.

“Llevo seis años esperando este juicio, seis años y tres meses, para que dos días antes me digan que no se hace”, expresó.

En el video cuestionó duramente el funcionamiento judicial y describió el nuevo aplazamiento como otro episodio de desgaste personal y emocional.

“Esto es un nuevo calvario. Nuestra salud mental, nuestras emociones, nuestro día a día no le importa a nadie”, manifestó.

Lee cerró el mensaje con fuertes críticas hacia el sistema judicial:

“Es totalmente desgastante, humillante y juegan con nuestra vida, juegan con nuestro tiempo, juegan con nuestras emociones”.

Horas antes había hablado en Aries

La noticia adquiere especial relevancia porque durante la mañana Lee había estado en los estudios de N&N por Aries, convencida de que el juicio comenzaría este jueves.

Allí había reconocido: “Me abruma el miedo”, aunque también expresó su expectativa de que el proceso le permitiera finalmente “vivir en paz”.

Horas después, desde Ciudad Judicial, confirmó que el debate no comenzará el 1 de octubre y deberá aguardarse una nueva fecha.