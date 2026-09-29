Turbiedad en el sistema provoca baja presión y cortes de agua en Capital, Atocha y La Silleta

Aguas del Norte informó este martes 29 de septiembre una afectación extraordinaria del servicio de agua potable en distintos sectores de Salta Capital, Atocha y La Silleta.

Según el parte de la empresa, los usuarios pueden registrar baja presión y/o cortes, debido a problemas de turbiedad y presurización. La finalización de la afectación está prevista para las 14 horas.

En Capital, alcanza sectores del sur y oeste, entre ellos Valle Hermoso, San Luis, Los Olivos, Villa Asunción, Costa Azul, San Pablo, Mario del Pin, ampliación San Isidro e Isla Soledad. También comprende Los Arcos, Villa Esmeralda, El Prado, Las Violetas, Villa Rebeca, Madreselva, Sacra, Villa Aeropuerto, Estación Alvarado y La Casa del Sol.

En Atocha, la afectación incluye Hernán Figueroa Reyes, Atocha, La Ciénaga, Centro, La Verbena, El Carmen, 5 Viviendas y el sector rural.

En La Silleta, comprende Loteo Solares Day, Encón Chico, Encón Grande, Los Robles, Villa del Sol, Villa El Dique, Villa Florida, El Milagro, San Antonio, ampliación San Antonio, Loteo Solares de Ortiz, Finca San Antonio, 16 Viviendas IPV, Villa Lola, La Merced Chica, Buena Vista y áreas rurales.

La empresa indicó que los usuarios pueden realizar consultas a través de sus canales habituales de atención.