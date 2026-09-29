Ramas, cables y postes caídos: seis intervenciones tras la lluvia en la ciudad

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La lluvia registrada durante las últimas horas dejó seis intervenciones municipales en Salta Capital, principalmente por caída de ramas, cables y postes, según se informó este martes en Pelo y Barba por Aries.

Según la información, durante la jornada se acumularon alrededor de 8 milímetros de lluvia, mientras que el total de septiembre llegó a unos 12 milímetros.

Las actuaciones realizadas por el municipio fueron consideradas leves y, hasta el momento, no se reportaron consecuencias de gravedad.

Uno de los avisos recibidos durante la mañana estuvo relacionado con un poste con riesgo de caída en calle Caseros y pasaje Georgi, en inmediaciones de Plaza Alvarado.

Desde el municipio recordaron que ante árboles o postes con riesgo de caída, cables sobre la vía pública u otras situaciones vinculadas con el temporal, los vecinos pueden comunicarse con la línea 105.

Para las próximas horas continúa la posibilidad de tormentas fuertes hacia la noche, por lo que recomendaron mantener las precauciones.