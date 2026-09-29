Menos tasas y más obra: la receta que defiende el intendente de Tartagal



El intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, confirmó la eliminación de tres tasas municipales destinadas a comercios y emprendedores y defendió, al mismo tiempo, la continuidad de la obra pública como herramienta para sostener la actividad económica y generar empleo.

En diálogo con Pelo y Barba, el jefe comunal explicó que la decisión surgió a partir de pedidos realizados por el Centro de Empresarios, agrupaciones de emprendedores y comerciantes de la ciudad, en un contexto marcado por la caída del consumo.

Las tasas eliminadas son la de uso de espacios públicos, publicidad y propaganda y el cobro anual por autorización de apertura comercial.

Hernández Berni explicó que, por ejemplo, los locales gastronómicos que utilicen mesas y sillas sobre las veredas ya no deberán pagar por ese uso, aunque deberán respetar una reglamentación específica y determinados límites.

También confirmó la eliminación total de la tasa de publicidad y propaganda.

Según explicó, el objetivo es que los comercios puedan destinar esos recursos a inversión o a promocionar sus productos y servicios en un momento en el que la actividad comercial muestra dificultades.

“Para un comerciante que hoy la está pasando mal, eso es mucho dinero”, sostuvo el intendente al señalar que, en algunos casos, la tasa por uso del espacio público podía ubicarse entre los $15.000 y los $180.000.

El jefe comunal reconoció que la decisión implica una pérdida de recaudación para el municipio, especialmente en un escenario de caída de la coparticipación y de menor actividad económica.

Sin embargo, diferenció estos tributos de las tasas vinculadas directamente con la prestación de servicios públicos.

En ese sentido, afirmó que Tartagal mantiene una tasa retributiva destinada a financiar alumbrado, barrido, limpieza, desmalezado, poda, recolección de residuos, funcionamiento de camiones y mano de obra.

Ese costo ronda actualmente los $35.000 por familia, según detalló.

Hernández Berni explicó además que el municipio presta esos servicios directamente, sin empresas tercerizadas, y destacó que durante su gestión fueron adquiridos diez camiones para esas tareas. El intendente también puso el foco en la continuidad de la obra pública.

Aseguró que en dos años y nueve meses de gestión se ejecutaron más de 230 cuadras de pavimento junto al Gobierno provincial y que actualmente existen obras en diez escuelas de manera simultánea.

Entre los trabajos recientes mencionó la construcción de nuevas aulas en una escuela guaraní de la comunidad de Yacuy y la pavimentación de 16 cuadras que permitieron unir los barrios Santa Rita y Villa Güemes.

También destacó la expansión de la red de gas natural.

Según precisó, 169 hogares del barrio Tomás Sánchez ya accedieron al servicio y actualmente se trabaja para incorporar a unas 400 familias del barrio Tomás Ryan.

Para Hernández Berni, la inversión pública tiene un impacto que excede la infraestructura.

“Yo creo en el efecto multiplicador de la obra pública”, afirmó.

El intendente señaló que una obra de pavimento no solo mejora un barrio, sino que incrementa el valor de las propiedades, genera puestos de trabajo y produce circulación de dinero dentro de la economía local.

También sostuvo que las obras de gas tienen impacto directo sobre la actividad económica, ya que generan trabajo para gasistas, comercios de materiales de construcción y otros rubros vinculados.

“La visión que nosotros tenemos es la de un municipio fuerte, eficiente, más chico y que genera oportunidades”, resumió.

Hernández Berni señaló que la obra pública municipal se concentra especialmente en infraestructura vinculada con el agua, la conectividad urbana y la productividad.

Finalmente, volvió a defender la eliminación de las tres tasas y afirmó que no cumplían una función recaudatoria eficiente.

“Para mí son ineficientes y hay una doble imposición”, sostuvo, aunque aclaró que no se eliminarán aquellas tasas que financian servicios esenciales como alumbrado, barrido, limpieza, recolección y poda.