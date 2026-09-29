“La construcción no creció nada y cada día vamos peor”: desde Salta le responden a Milei

El presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, cuestionó el diagnóstico económico del Gobierno nacional y aseguró que el sector continúa atravesando una fuerte retracción.

En diálogo con Pelo y Barba por Aries, sostuvo que la situación alcanza tanto a la obra pública como a la privada.

“La construcción, tanto de obra pública como de obra privada, por más que te digan que ha crecido un poco, no ha crecido nada. Seguimos con los niveles del año 2023, desde noviembre del 2023, y vamos en caída y cada día vamos peor”.

Segura reconoció que hubo cierta estabilización de variables económicas, pero consideró que eso no se tradujo en una recuperación de la actividad ni en una mejora general de los ingresos.

También sostuvo que sectores como energía y minería muestran un comportamiento diferente, aunque advirtió que buena parte de la economía continúa con dificultades.

Sobre las perspectivas inmediatas fue categórico: “No veo una luz al final del túnel, no veo brotes verdes”. Según explicó, las empresas locales sobreviven principalmente por el volumen reducido de obras que todavía impulsan Provincia y Municipalidad.

Segura tampoco espera una reactivación importante de la obra pública vinculada al próximo calendario electoral. Consideró que, para llegar con proyectos terminados a 2027, las obras deberían haberse iniciado mucho antes.

“Y eso no va a pasar”, concluyó.