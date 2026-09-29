Granizo, viento y rutas afectadas: Defensa Civil explicó las tormentas en Salta



Las fuertes tormentas que afectaron a Salta durante la jornada del lunes dejaron granizo, ráfagas intensas, abundante caída de agua y complicaciones sobre distintas rutas de la provincia.

El subsecretario de Defensa Civil, Gonzalo Rodríguez, explicó que los fenómenos fueron aislados, pero de gran intensidad y con diferencias muy marcadas entre sectores ubicados a pocos kilómetros de distancia.

Uno de los puntos afectados fue el kilómetro 1426 de la ruta nacional 34, donde una fuerte tormenta con granizo complicó la circulación.

También se registraron fenómenos intensos en Coronel Moldes, con granizo y fuertes vientos, mientras que entre La Merced y El Carril hubo cortes de ruta debido al estado de la calzada y la cantidad de agua acumulada.

En la zona de Anta se reportaron fuertes ráfagas y lluvias intensas.

Rodríguez señaló además que en la Capital las tormentas se comportaron de manera muy dispar.

Mientras en sectores del norte de la ciudad las precipitaciones fueron aisladas, en la zona sur cayó una importante cantidad de agua. “Está raro el tiempo. En pocos kilómetros llueve muchísimo más”, describió el funcionario.

La Candelaria fue uno de los departamentos donde se registraron mayores acumulados de lluvia, seguida por Orán. El subsecretario explicó que el comportamiento de las tormentas es muy localizado.

Como ejemplo, indicó que a unos 10 kilómetros del pueblo de La Candelaria había sectores donde prácticamente no había llovido, pese a los registros elevados en la localidad.

“Las tormentas están desparramadas. Hay lluvias intensas por sectores y poca lluvia en otros”, señaló.

Defensa Civil mantiene herramientas de seguimiento y monitoreo para observar el desplazamiento de las tormentas y anticipar posibles complicaciones.

Rodríguez vinculó además esta inestabilidad con las alteraciones de temperatura asociadas al fenómeno de El Niño, que favorecen la formación de tormentas aisladas y de fuerte intensidad.

La alerta se mantendrá vigente hasta este miércoles y desde el organismo recomendaron mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y evitar circular por sectores anegados o atravesar cauces crecidos.