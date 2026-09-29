Adolfo Cambiaso, nuevo embajador deportivo del Gobierno de Milei

El Gobierno nacional designó al polista Adolfo Cambiaso para desarrollar una misión especial de promoción internacional del deporte argentino, particularmente del polo.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 1116/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La Cancillería sostuvo que el deporte puede utilizarse como plataforma para impulsar exportaciones de bienes y servicios, generar oportunidades comerciales y promover el turismo argentino.

En particular, el decreto destaca la trayectoria internacional del polo argentino y señala a Cambiaso como una figura destinada a colaborar en el posicionamiento del país en el exterior.

El Poder Ejecutivo le asignó la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, aunque exclusivamente a efectos protocolares y mientras dure la misión encomendada.

La tarea será desempeñada ad honorem, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

El decreto aclara expresamente que la designación no genera ninguna erogación presupuestaria para el Estado nacional.