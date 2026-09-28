Boca protagonizó una remontada épica ante Racing y avanzó a semifinales de la Copa Argentina





Boca Juniors dio vuelta un partido increíble ante Racing, ganó 3-2 en Rosario y se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina.

La Academia había sacado una ventaja de dos goles gracias a Gastón Lodico y Adrián “Maravilla” Martínez, y parecía tener controlado el encuentro. Sin embargo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena reaccionó en el segundo tiempo y protagonizó una remontada que tuvo un nombre excluyente: Enner Valencia.

El delantero ecuatoriano ingresó desde el banco cuando Boca perdía 2-0 y terminó convirtiendo los tres goles del Xeneize para sellar el 3-2 definitivo.

Arruabarrena movió el banco a los 56 minutos con los ingresos de Valencia y Sebastián Villa, y luego sumó a Carlos Palacios. Los cambios modificaron el desarrollo del encuentro y Boca pasó a jugar buena parte del tramo final en campo de Racing.

Tras la clasificación, el entrenador destacó la respuesta de sus futbolistas y remarcó la importancia de contar con alternativas para cambiar los partidos.

“Hace rato que miro al banco y tengo con qué cambiar los partidos”, señaló Arruabarrena, que además agradeció a sus jugadores por la reacción y la clasificación.

Valencia, por su parte, quedó como la gran figura de una noche inolvidable para Boca: ingresó con el equipo dos goles abajo y terminó firmando un triplete para eliminar a Racing.

Con el triunfo, el Xeneize dejó atrás a uno de sus clásicos rivales y aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.