“Estuvo mal de mi parte”: el pedido de disculpas de Lando Norris a Franco Colapinto

Franco Colapinto fue objetivos de críticas, entre las que se destacó las del piloto británico Lando Norris de McLaren, quien exigió una fuerte sanción para el argentino. Sin embargo, decidió retractarse por sus dichos y pidió disculpas.

El vigente campeón del mundo en Fórmula 1, pidió el último sábado que Colapinto fuese sancionado duramente por provocar un choque múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán del Mundial de Fórmula 1 y que le obligó a abandonar.

Norris recibió un fuerte rechazo en redes sociales, teniendo en cuenta que el piloto argentino de Alpine reconoció su error en la carrera. Ante este panorama, el británico decidió disculparse de forma privada y publica.

"En general, ha sido un fin de semana difícil en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y prematuro. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco disculpándome por los comentarios que hice y que sencillamente, no debería haber dicho", afirmó Norris en una publicación en su perfil de Instagram.