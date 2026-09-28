El “Xeneize” se impuso ante Racing de manera agónica y selló su clasificación a la siguiente instancia. Cómo queda el cuadro de la competición federal.
Días y horarios confirmados para los amistosos de la Selección Argentina
Deportes28/09/2026
La ‘Albiceleste’ afrontará tres amistosos en el país. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los encuentros que tendrán lugar en Córdoba y en el estadio Monumental.
Se confirmaron los horarios para los próximos encuentros amistosos de la Selección Mayor:
Miércoles 30 de septiembre
21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes
Sábado 3 de octubre
21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental
Martes 6 de octubre
20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental
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