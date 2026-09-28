Días y horarios confirmados para los amistosos de la Selección Argentina

La ‘Albiceleste’ afrontará tres amistosos en el país. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los encuentros que tendrán lugar en Córdoba y en el estadio Monumental.
Deportes28/09/2026

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Se confirmaron los horarios para los próximos encuentros amistosos de la Selección Mayor:

Miércoles 30 de septiembre
21.00 Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes

Sábado 3 de octubre
21.00 Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental

Martes 6 de octubre
20.00 Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental

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