Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing

El entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió presentar su renuncia al cargo en Racing, que terminará el año con un interinato.

Sebastián 'Chirola' Romero se hará cargo del equipo de forma interina, junto a Luciano Aued. Ambos estarán al mando hasta diciembre.

Juan Pablo Vojvoda se reunió esta mañana junto a la mesa chica, en la que estuvieron presentes Diego Milito y Sebastián Saja. Cabe recordar que este no fue el primer contacto entre las partes, ya que luego de la eliminación de Copa Argentina tuvieron un cónclave en Rosario.

Aunque no se terminó definir cómo será su salida, ya que deben acordar si será mediante renuncia o despido, lo que cambia la ecuación de las cuentas a nivel económico, lo concreto es que su ciclo ya está terminado.