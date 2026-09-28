La ‘Albiceleste’ afrontará tres amistosos en el país. En ese marco, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma de los encuentros que tendrán lugar en Córdoba y en el estadio Monumental.
Juan Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing
Deportes28/09/2026
El entrenador perdió el respaldo de la directiva y no continuará tras la eliminación de la Copa Argentina frente a Boca. Interinato en lo inmediato y dos candidatos que pican en punta para tomar las riendas del plantel en 2027.
El entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió presentar su renuncia al cargo en Racing, que terminará el año con un interinato.
Sebastián 'Chirola' Romero se hará cargo del equipo de forma interina, junto a Luciano Aued. Ambos estarán al mando hasta diciembre.
Juan Pablo Vojvoda se reunió esta mañana junto a la mesa chica, en la que estuvieron presentes Diego Milito y Sebastián Saja. Cabe recordar que este no fue el primer contacto entre las partes, ya que luego de la eliminación de Copa Argentina tuvieron un cónclave en Rosario.
Aunque no se terminó definir cómo será su salida, ya que deben acordar si será mediante renuncia o despido, lo que cambia la ecuación de las cuentas a nivel económico, lo concreto es que su ciclo ya está terminado.
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