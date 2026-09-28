Escándalo en Jujuy: le anularon un gol a San Martín de Tucumán y el arbitraje terminó en el centro de la polémica





San Martín de Tucumán empató 2-2 ante Gimnasia de Jujuy en el estadio 23 de Agosto, pero el resultado quedó completamente eclipsado por un conjunto de decisiones arbitrales en tiempo de descuento que pudo haber cambiado la historia del partido.

El conjunto tucumano ganaba 2-0 gracias a un doblete de Mauro Verón, pero Gimnasia reaccionó en el complemento con goles de Abel Argañaraz y Octavio Bianchi para establecer el empate.

Sin embargo, la jugada que encendió la noche llegó a los 46 minutos del segundo tiempo.

Con el encuentro 2-2, “Caco” García encabezó una contra y habilitó a Mauro Verón. El delantero avanzó y cedió para Bruno Cabrera, quien recibió por derecha y envió la pelota al medio para que Diego Diellos empujara al gol.

San Martín festejaba el 3-2. Pero el asistente número 2, Gonzalo Ferrari, levantó la bandera por una supuesta posición adelantada de Cabrera. El árbitro principal, Bruno Amiconi, convalidó la decisión y anuló el tanto.

Las imágenes de la transmisión generaron inmediatamente la controversia: al momento del pase, Cabrera aparece aparentemente habilitado por los defensores de Gimnasia. Ferrari, además, se encontraba bien ubicado para observar la acción.

La jugada fue repetida durante la transmisión de LPF Play y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde hinchas y usuarios cuestionaron la decisión arbitral.

Reclamos, expulsiones y más polémica

El clima se volvió todavía más tenso una vez terminado el encuentro.

Los futbolistas de San Martín rodearon a Amiconi para reclamar por el gol anulado y, en medio de las protestas, Matías Ignacio García, Nicolás Castro y Álvaro Veliez habrían sido expulsados.

Y también algunos integrantes de la delegación también denunciaron que el conflicto siguió camino a los vestuarios y atribuyeron al árbitro una frase dirigida hacia los jugadores: “Chau, ya están afuera”. La versión no fue confirmada oficialmente por el juez.

La terna arbitral estuvo encabezada por Bruno Amiconi, acompañado por Matías Bianchi como asistente número 1, Gonzalo Ferrari como asistente número 2 y Guillermo González como cuarto árbitro.

La decisión de Ferrari en la última jugada terminó así transformándose en el episodio central de un partido caliente: San Martín pasó de festejar una victoria agónica a quedarse con un empate y una fuerte protesta contra el arbitraje.