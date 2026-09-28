Con el pase de Boca, ya quedó definida la primera semifinal de la Copa Argentina

Con un imponente marco de público, el "Xeneize" le ganó en un dramático e infartante partido por 3-2 frente a la "Academia", tras ir perdiendo por 2-0.

Con este resultado, Boca se clasifica a semifinales y se medirá frente a Banfield, que viene de ganarle a Deportivo Riestra por los cuartos de final.

Del otro lado de la llave, uno de los semifinalistas ya confirmados es Atlético Tucumán, que viene de eliminar a Independiente Rivadavia de Mendoza, el actual puntero de la Tabla Anual.Con estos tres semifinalistas definidos, el último que queda es el vencedor del duelo entre Estudiantes de La Plata y Platense, que se medirán el jueves 1° de octubre, partido que se disputará desde las 21.15 horas, en el estadio de Defensa y Justicia.