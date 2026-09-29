El FMI sigue revisando el acuerdo en medio del deterioro de la economía

La misión del Fondo Monetario Internacional continúa esta semana en Buenos Aires con la tercera revisión del acuerdo vigente con Argentina, en un escenario económico más complejo que el existente al momento de iniciarse la evaluación.

La delegación comenzó sus tareas el lunes 21 de septiembre y permanece en el país para completar la auditoría sobre el cumplimiento de las metas acordadas con el Gobierno.

El equipo técnico está encabezado por Joyce Wong y mantuvo contactos con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien regresó a Buenos Aires luego de acompañar al presidente Javier Milei en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La revisión puede habilitar un nuevo desembolso por aproximadamente US$900 millones. El monto prácticamente compensaría el pago de alrededor de US$850 millones que Argentina realizó al propio Fondo en los últimos días.

Pero la evaluación se desarrolla ahora con nuevos datos económicos sobre la mesa.

Durante la estadía de la misión se conoció un aumento de la pobreza, que alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026, además de señales de debilidad en la actividad económica y un deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

La economía también mostró una caída mensual de la actividad del 2,9% en julio, mientras distintos sectores productivos evidenciaron una desaceleración.

En ese contexto, uno de los puntos de discusión entre el Gobierno y el organismo sigue siendo la acumulación de reservas internacionales.

También existen diferencias respecto del nivel del tipo de cambio, aunque fuentes oficiales no anticipan por ahora inconvenientes que impidan una aprobación técnica del programa.

Una vez concluida la misión, el staff del FMI deberá redactar un informe sobre el grado de cumplimiento de las metas.

Ese documento será elevado posteriormente al Directorio Ejecutivo del organismo, que tendrá la última palabra para aprobar la revisión y autorizar el desembolso pendiente.

La vocera del Fondo, Julie Kozack, tiene prevista una nueva conferencia de prensa este jueves en Washington, donde podría brindar precisiones sobre el resultado de las conversaciones con las autoridades argentinas.

La revisión llega en un momento en que el Gobierno sostiene como prioridad el equilibrio fiscal, pero enfrenta indicadores menos favorables en materia de actividad, ingresos y pobreza.

El resultado de la misión permitirá conocer hasta qué punto el FMI considera que el programa argentino continúa dentro de los parámetros comprometidos pese al deterioro reciente de varios indicadores.