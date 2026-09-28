El Ministerio Público abre el pase a planta permanente para 93 contratados

El Ministerio Público de Salta abrió un concurso cerrado interno para avanzar con el pase a planta permanente de personal contratado hasta el 31 de diciembre de 2022.

La Resolución Nº 24345, oficializada este lunes en el Boletín Oficial, contempla la ampliación de la planta del organismo en 93 cargos, distribuidos en diferentes centros de costos. La incorporación se realizará progresivamente mediante seis tramos mensuales de 15 agentes y un séptimo tramo de tres.

El llamado estará destinado exclusivamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas en la convocatoria y correspondan al escalafón y ámbito determinados por el tipo de contratación que tengan.

Los postulantes serán notificados a través del sistema oficial. Quienes reúnan los requisitos pero no deseen participar deberán comunicarlo a la Dirección de Personal dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación.

La evaluación estará a cargo de una comisión que confeccionará un orden de mérito para avanzar con las designaciones hasta completar las incorporaciones previstas.