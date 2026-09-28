La factura de EDESA podrá incluir tres tributos municipales: cuáles son y cómo separarlos

El Ente Regulador de los Servicios Públicos autorizó la incorporación de tres tributos de la Municipalidad de Salta en la factura de energía eléctrica de EDESA: la Tasa Municipal, la Tasa de Protección de Bienes y Personas y el Impuesto Inmobiliario.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución Nº 1602/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y queda sujeta a la suscripción del acuerdo correspondiente entre las partes.

La normativa provincial establece, sin embargo, que los usuarios pueden solicitar que esos conceptos sean cobrados por separado de la factura del servicio eléctrico. Además, la falta de pago de los tributos municipales no puede ser utilizada como motivo para interrumpir o desconectar el suministro de energía.

El Ente Regulador recordó además que la separación puede solicitarse de forma permanente o transitoria a través de las oficinas comerciales de EDESA, su oficina virtual o la aplicación Mi EDESA.

La resolución también habilita al organismo de control a revisar la autorización si detecta aumentos desproporcionados de los tributos locales respecto de los parámetros establecidos por la legislación provincial.