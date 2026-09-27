Bancos refinancian a 115 mil clientes en mora por mes ante el aumento de deudas impagas

Los bancos argentinos están refinanciando deudas de aproximadamente 115.000 clientes por mes, en un escenario de fuerte crecimiento de la morosidad en créditos personales.

El dato fue informado por el Banco Central y recogido por Infobae, que señala que la irregularidad entre personas físicas se acerca al 13% del total de préstamos, uno de los niveles más altos de los últimos años.

Las entidades comenzaron a ofrecer tasas más bajas, mayores plazos y cuotas reducidas para recuperar créditos con problemas de pago. El Banco Nación, por ejemplo, ya refinanció durante 2026 más de 127 mil operaciones por unos $582.000 millones.

También avanzaron con planes similares Banco Provincia, Banco Ciudad y entidades privadas. El Banco Central sostiene que la normalización debería producirse mediante acuerdos entre bancos y deudores, sin un programa general de rescate estatal.