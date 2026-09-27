Karina Milei pidió “seguir esperanzados” y aseguró que esperan más inversiones

Karina Milei pidió a los argentinos que “sigan esperanzados” y aseguró que el Gobierno espera la llegada de nuevas inversiones al país.

La secretaria general de la Presidencia hizo las declaraciones durante su participación en la 30ª Feria Internacional de Turismo, en La Rural, donde recorrió el predio junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli.

“Tenemos un país hermoso y todo esto hace que vengan más inversiones a la Argentina. Van a venir. Estamos esperando eso”, afirmó Milei durante una recorrida por el stand de Aerolíneas Argentinas.

LU17 recogió además una entrevista realizada por LN+, en la que la funcionaria fue consultada por la situación actual y el escenario hacia 2027. “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”, respondió.