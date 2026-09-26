Municipios rechazaron el recorte de Zonas Frías: “Es un golpe directo al bolsillo”

La FAM cuestionó la modificación del régimen y advirtió que millones de usuarios perderán tarifas diferenciales de gas.
Argentina26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

zonas frias

La Federación Argentina de Municipios (FAM) rechazó la modificación del Régimen de Zonas Frías sancionada por el Senado y advirtió por el impacto que tendrá sobre los usuarios alcanzados por el beneficio.

Según informó Noticias Argentinas, la entidad, que representa a más de 500 intendentes del país, sostuvo que la quita de las tarifas diferenciales constituye “un golpe directo al bolsillo de las familias”

Golpe-de-calor-660x437Tartagal, Orán y Salta, entre las ciudades más calurosas del país este sábado

La FAM señaló que el régimen contemplaba descuentos para regiones donde las bajas temperaturas generan una mayor necesidad de calefacción y aseguró que el cambio provocará un “enorme daño” a millones de usuarios de gas. 

En un comunicado firmado por sus autoridades, la Federación también cuestionó la medida por considerar que elimina un beneficio que servía como alivio para la economía de los hogares.

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