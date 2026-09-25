Petróleo arriba de US$100: crece la presión sobre las naftas en Argentina

El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100 por barril y aumentó la presión sobre el valor de los combustibles en Argentina, en un escenario marcado por la volatilidad internacional y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.

La suba del crudo comenzó a trasladarse a los surtidores. Shell, Axion y Puma aplicaron en los últimos días incrementos de entre 2% y 5%, con diferencias según la región y el tipo de combustible. YPF, en cambio, continúa por ahora sin modificar sus precios, aunque desde el sector no descartan nuevos ajustes si el petróleo permanece durante un período prolongado en torno a los US$100.

El presidente de YPF, Horacio Marín, explicó que actualmente el valor implícito que se traslada a los combustibles locales se encuentra entre US$80 y US$85 por barril, por debajo de la referencia internacional. Según señaló, si la cotización elevada se sostiene, los precios internos deberán acompañar gradualmente esa evolución.

La situación internacional sigue condicionada por los problemas en torno al Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo. Las tensiones en la región provocaron fuertes oscilaciones en la cotización del crudo durante las últimas semanas.

Para Argentina, la suba presenta un escenario de doble impacto. Por un lado, mejora los ingresos potenciales de la producción petrolera, especialmente de Vaca Muerta. Por otro, incrementa los costos de refinación y eleva la presión sobre los valores de naftas y gasoil en el mercado interno.

Ese efecto no se limita solamente al gasto de los automovilistas. Una nueva ronda de aumentos en combustibles puede trasladarse también al transporte de cargas, los costos logísticos y, posteriormente, a diferentes precios de la economía.

En Salta, donde los combustibles ya registraron incrementos durante las últimas semanas, una nueva actualización podría volver a impactar sobre automovilistas, transportistas y comerciantes.

La evolución del Brent durante los próximos días será así una de las variables centrales para determinar si las petroleras vuelven a modificar sus precios en los surtidores argentinos.