La caída de ventas golpea a los concesionarios y ya hay recortes de personal

La caída de las ventas de autos comenzó a impactar de lleno en el empleo. Concesionarios de distintas marcas avanzaron en reducciones de personal, retiros voluntarios y recortes de estructura ante un mercado más chico y con márgenes cada vez menores.

iProfesional relevó que el sector acumula una baja cercana al 13% en lo que va del año, mientras algunas terminales tradicionales registran retrocesos de hasta 30% en patentamientos. Las proyecciones apuntan ahora a cerrar 2026 con menos de 550.000 vehículos vendidos, frente a los 610.000 de 2025.

La mayor competencia de marcas importadas y chinas también presionó sobre la rentabilidad. Promociones, descuentos y bonificaciones llevaron a varias agencias a operar con márgenes mínimos e incluso con operaciones sin ganancias.

En un relevamiento entre concesionarias de distintas marcas, al menos la mitad reconoció haber concretado desvinculaciones durante los últimos dos meses. En dos grupos empresarios del Gran Buenos Aires hubo recortes de alrededor de 40 y 15 trabajadores, respectivamente.