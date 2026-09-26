El Estado indemnizó con casi $110 millones a un funcionario y lo contrató al día siguiente

El Estado nacional pagó una indemnización neta de $109,7 millones a Daniel Alfredo Neira tras su salida del Enacom y, al día siguiente, el funcionario comenzó a trabajar como gerente de Contabilidad del INTA.

Según informó Noticias Argentinas, Neira fue desvinculado sin causa el 31 de julio, pero el expediente para incorporarlo al INTA había comenzado el 1° de julio, antes incluso de que se le notificara el despido. La liquidación incluyó más de $73 millones por antigüedad, además de preaviso y vacaciones no gozadas.

Fuentes citadas por la agencia cuestionaron la operatoria y plantearon que podría haber correspondido un traslado o una renuncia. Sin embargo, el área Jurídica del INTA sostuvo que el despido sin causa no impide el reingreso al sector público y que no se vulneró la Ley de Ética Pública.

Neira continúa con una designación transitoria por 180 días, mientras el caso podría volver a ser revisado por el Consejo Directivo del organismo.