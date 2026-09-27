Electrolux y Whirlpool dejaron de fabricar en el país y crece el peso de los importados

La industria argentina de electrodomésticos atraviesa una fuerte reconfiguración, con cierres de plantas, concentración de la producción y un mayor peso de los productos importados.

El relevamiento de iProfesional destaca los casos de Electrolux y Whirlpool, que dejaron de fabricar localmente pero mantendrán sus operaciones comerciales. Electrolux cerró su planta de Rosario, mientras Whirlpool había cesado en 2025 la producción en Pilar, apenas tres años después de inaugurar una fábrica de US$52 millones.

Mabe tomó un camino diferente: concentró la fabricación de lavarropas y secarropas en Luque, Córdoba, y mantuvo actividad industrial en esa provincia y en San Luis. En paralelo, Aires del Sur terminó en quiebra y Goldmund, propietaria de Peabody, ingresó en concurso preventivo.

El cambio coincide con una mayor apertura a las importaciones. En 2024, el Gobierno redujo del 35% al 20% los aranceles para importar heladeras y lavarropas, mientras distintas compañías comenzaron a abastecer el mercado argentino desde plantas ubicadas en otros países.