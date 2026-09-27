Sturzenegger pidió “salir de los títulos dramáticos” al defender la economía

Federico Sturzenegger protagonizó un tenso intercambio televisivo en Córdoba, donde defendió la política económica del Gobierno frente a preguntas sobre pobreza, empleo y poder adquisitivo.

Durante la entrevista, el ministro de Desregulación sostuvo que “hace cinco meses los salarios le están ganando a la inflación” y afirmó que se crearon 500 mil puestos de trabajo. Ante una repregunta sobre jubilaciones y dificultades para llegar a fin de mes, respondió: “Tenemos que salirnos de los títulos dramáticos”.

La nota publicada por Minuto Uno recoge además que Sturzenegger calificó como “inadmisible” el 32,3% de pobreza, aunque pidió poner el dato en contexto, y atribuyó la caída mensual de la actividad económica al aumento estacional del precio del gas para las industrias.

El funcionario insistió en que la economía atraviesa un proceso de crecimiento, destacó la baja de la inflación y aseguró que el Gobierno logró ahorros mediante la reducción de estructuras estatales.