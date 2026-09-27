Di María valoró el sacrificio de los hinchas tras la Supercopa: "En Argentina no llegás a fin de mes"

Ángel Di María dejó una reflexión sobre la situación económica después de la consagración de Rosario Central en la Supercopa Internacional ante Estudiantes.

Durante los festejos, el delantero destacó el sacrificio de los hinchas que viajaron para acompañar al equipo. “Estamos a fin de mes, y uno sabe que en la Argentina no llegás”, expresó, y remarcó que muchos debieron gastar y organizarse para poder estar presentes.

Minuto Uno puso el foco en ese mensaje social del futbolista, quien aseguró que la alegría del título estaba dedicada especialmente a los simpatizantes. También sostuvo que algunos hacen grandes esfuerzos económicos, incluso vendiendo cosas, para seguir al equipo.

Di María también habló de las polémicas de la final, defendió el penal sancionado a favor de Central y calificó como “lamentable” lo ocurrido en los incidentes del cierre.