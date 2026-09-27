Briatore no descartó sanciones a Colapinto tras el choque en Bakú: "Decepcionado"

Flavio Briatore dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas internas contra Franco Colapinto después del accidente que terminó con las carreras del argentino, Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El jefe de Alpine calificó la maniobra de Colapinto como “muy pobre para un piloto con su experiencia” y lamentó que el equipo haya perdido puntos cuando ambos autos estaban en posiciones competitivas.

“Estoy extremadamente decepcionado con el resultado”, expresó Briatore, quien además pidió disculpas a Gasly y extendió el pedido a Norris y McLaren por las consecuencias del accidente.

Consultado sobre posibles sanciones dentro de Alpine, evitó anticipar una decisión: “Quiero tomarme un tiempo para reflexionar y considerar qué medidas se deben tomar”, con el objetivo de aprender de lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse.

En paralelo, los comisarios de la FIA sancionaron a Colapinto con cinco puestos en la grilla de la próxima carrera en Malasia. Perfil puso el foco en que ahora resta saber si Alpine sumará una medida propia contra el piloto argentino.