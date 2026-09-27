Central Norte rescató un empate en Madryn y sumó un punto clave por la permanencia

Central Norte consiguió un empate valioso en su pelea por mantenerse en la Primera Nacional. El equipo de Alexis Matteo igualó 0-0 ante Deportivo Madryn, uno de los protagonistas del torneo, y regresó de Chubut con un punto importante para la tabla.

El conjunto salteño sufrió durante buena parte del primer tiempo ante un rival que manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Allí apareció Fabricio Hass, determinante con varias intervenciones para mantener el arco en cero.

La igualdad tomó todavía mayor valor con la derrota de San Miguel. Central Norte llegó a 32 unidades y quedó por encima de sus perseguidores directos en la lucha por la permanencia.