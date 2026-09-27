Central Norte rescató un empate en Madryn y sumó un punto clave por la permanencia

Argentina cerró los Juegos Suramericanos con 293 medallas y un histórico segundo puesto
Ivana ChañiDeportes27/09/2026
La delegación nacional terminó detrás de Brasil con 81 oros, 87 platas y 125 bronces. Colombia completó el podio.
Central Norte consiguió un empate valioso en su pelea por mantenerse en la Primera Nacional. El equipo de Alexis Matteo igualó 0-0 ante Deportivo Madryn, uno de los protagonistas del torneo, y regresó de Chubut con un punto importante para la tabla.
El conjunto salteño sufrió durante buena parte del primer tiempo ante un rival que manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Allí apareció Fabricio Hass, determinante con varias intervenciones para mantener el arco en cero.
La igualdad tomó todavía mayor valor con la derrota de San Miguel. Central Norte llegó a 32 unidades y quedó por encima de sus perseguidores directos en la lucha por la permanencia.