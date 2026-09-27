River le ganó 3-2 a Vélez en un amistoso a puertas cerradas

Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán marcaron para el Millonario, que aprovechó la fecha FIFA para mantener ritmo de competencia.
Deportes27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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River derrotó 3-2 a Vélez en un amistoso disputado a puertas cerradas en el predio de Ezeiza, durante el parate de la competencia oficial por la fecha FIFA. 

Los goles del equipo dirigido por Leonardo Ponzio fueron convertidos por Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán. Para el Fortín anotaron Juan Cruz Policella y Matías Arias

La nota publicada por 442 destacó que el encuentro tuvo cinco goles y sirvió para que ambos planteles sumaran minutos en un fin de semana sin actividad oficial.

CENTRAL NORTE MADRYNCentral Norte rescató un empate en Madryn y sumó un punto clave por la permanencia

River utilizó varios futbolistas habitualmente titulares, aunque tuvo ausencias por jugadores convocados a la Selección Argentina. El ensayo también permitió darle rodaje a distintas variantes antes de la reanudación de la competencia.

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