Argentina cerró los Juegos Suramericanos con 293 medallas y un histórico segundo puesto

La delegación nacional terminó detrás de Brasil con 81 oros, 87 platas y 125 bronces. Colombia completó el podio.
Deportes27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Argentina cerró los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una de sus mejores actuaciones recientes y finalizó en el segundo puesto del medallero general.

La delegación nacional consiguió 293 medallas: 81 de oro, 87 de plata y 125 de bronce, y quedó únicamente detrás de Brasil. Colombia terminó tercera.

442 destacó además que la cosecha representó una mejora considerable respecto de la edición anterior de los Juegos, disputada en Asunción 2022, cuando Argentina había terminado tercera.

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En la jornada de cierre llegaron nuevas medallas en tenis, handball, racquetball, waterpolo y tenis de mesa. Entre los resultados destacados, Los Gladiadores se quedaron con el oro en handball masculino, mientras que el tenis argentino copó el podio individual masculino.

Brasil cerró la competencia en lo más alto del medallero, mientras que Argentina confirmó su lugar entre las principales potencias deportivas de la región.

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