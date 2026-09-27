Central campeón en una final caliente: polémicas, insultos y golpes ante Estudiantes

Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata y se consagró campeón de la Supercopa Internacional en Santiago del Estero, en una final que terminó atravesada por fuertes polémicas y un cierre descontrolado.

Estudiantes se había puesto en ventaja antes del minuto de juego, pero Central dio vuelta el resultado con dos goles de Ángel Di María y un tanto de Julián Fernández sobre el final.

El partido acumuló reclamos del conjunto platense por distintas decisiones arbitrales. Entre las jugadas discutidas estuvieron el penal sancionado a favor de Central y otras acciones dentro del área que Estudiantes consideró merecedoras de revisión.

La tensión explotó después del tercer gol. Se produjeron corridas, empujones, insultos y golpes entre jugadores y allegados de ambos equipos, primero dentro del campo y luego en la zona de vestuarios. T

En medio del tumulto, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, ingresó al campo y fue a reclamarle al árbitro Darío Herrera. En uno de los cruces se escuchó el insulto “ladrón” dirigido al juez del encuentro.

La ceremonia de premiación también mantuvo el clima de tensión: los jugadores de Estudiantes expresaron su malestar con aplausos irónicos hacia la terna arbitral.

Basada en información de 442/TN