Alpine respaldó a Colapinto y repudió los mensajes de odio tras el GP de Azerbaiyán

La escudería sostuvo que “los errores ocurren cuando se corre al límite” y pidió frenar el acoso en redes sociales.
Deportes27/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Alpine salió públicamente en respaldo de Franco Colapinto después del error que provocó el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán y condenó los mensajes de odio que aparecieron en redes sociales tras la carrera.

En un comunicado difundido luego de la competencia, el equipo remarcó que “los errores ocurren cuando se corre al límite” y sostuvo que ningún piloto, integrante de un equipo, periodista o rival debería recibir comentarios abusivos por lo sucedido en pista. 

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La declaración, recogida por Noticias Argentinas, aclaró además que el mensaje no apunta contra una hinchada o grupo de seguidores en particular, sino que busca fijar una posición general frente a un comportamiento que Alpine considera cada vez más frecuente. 

La escudería anticipó que dialogará con la Fórmula 1 y la FIA para buscar medidas contra el acoso digital y promover una rivalidad deportiva sin agresiones.

En paralelo, Flavio Briatore volvió a reclamar respeto hacia los pilotos y advirtió sobre las consecuencias que podrían generar los ataques permanentes en redes.

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