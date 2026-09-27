Verón explotó tras la final e increpó a Herrera: “Es toda tuya”

Juan Sebastián Verón protagonizó uno de los momentos más tensos después de la final de la Supercopa Internacional, que Rosario Central ganó 3-1 ante Estudiantes en Santiago del Estero.

Una vez terminado el partido, el presidente del Pincha ingresó al campo de juego y fue directamente a buscar al árbitro Darío Herrera para reclamarle por distintas decisiones tomadas durante el encuentro.

En medio del tumulto, Verón quedó cara a cara con el juez y le lanzó: “Es toda tuya”, en una clara muestra de su enojo por el arbitraje. La escena se produjo tras una final marcada por varias jugadas discutidas.

442 también recordó que la tensión entre Estudiantes y Rosario Central ya venía de antes. Uno de los principales antecedentes fue el polémico pasillo de espaldas que el Pincha le realizó al Canalla en 2025, episodio que derivó incluso en una suspensión para Verón.

En la previa de esta final, además, el presidente de Estudiantes había relativizado la importancia de la Supercopa y señalado que el próximo partido ante Platense por Copa Argentina era “mucho más trascendental e importante”, especialmente por la clasificación a la Libertadores 2027.

Finalmente, Central terminó festejando el título y Estudiantes se retiró con bronca, con Verón como protagonista de un cierre cargado de tensión.