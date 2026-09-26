Gimnasia y Tiro juega el domingo: horarios, accesos y operativo de seguridad

Las puertas abrirán a las 16:30 y el partido comenzará a las 18. Para ingresar pedirán DNI y entrada física.
Deportes26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Más de 270 efectivos policiales participarán este domingo del operativo de seguridad por el partido entre Gimnasia y Tiro y Atlético de Rafaela, correspondiente a la 31° fecha de la Primera Nacional.

El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio David Michel Torino, mientras que las puertas se habilitarán a partir de las 16:30.

El dispositivo tendrá tres fases e incluirá personal de unidades especiales, áreas operativas e investigativas del Distrito de Prevención 1 de Capital.

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En los accesos se utilizarán sistemas de identificación y verificación de antecedentes. Los hinchas deberán presentar DNI y ticket de entrada en formato físico.

Tampoco estará permitido ingresar con pirotecnia, paraguas ni elementos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

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