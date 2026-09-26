Norris pidió una carrera de suspensión para Colapinto tras el choque en Bakú

Lando Norris reclamó que Franco Colapinto reciba una suspensión de una carrera después del accidente ocurrido durante el reinicio del Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, que terminó con los dos Alpine y el McLaren del británico fuera de competencia.

Según publicó Infobae, el incidente ocurrió en la vuelta 35, después de la salida del auto de seguridad. Colapinto bloqueó los neumáticos en la frenada de la primera curva, golpeó a su compañero Pierre Gasly y el auto del francés terminó impactando contra Norris.

Tras la carrera, el piloto de McLaren reclamó que la FIA aplique sanciones más severas ante maniobras de este tipo. “Deberías recibir al menos una suspensión de una carrera”, sostuvo Norris al referirse a accidentes provocados durante una reanudación.

El británico también puso el foco en los daños materiales generados por el choque y cuestionó el nivel de las penalizaciones actuales.

Antes del accidente, Alpine tenía a sus dos autos en zona de puntos: Gasly marchaba séptimo y Colapinto décimo. El argentino intentó avanzar por el interior, bloqueó las ruedas y perdió el control del monoplaza.

Colapinto reconoció inmediatamente su responsabilidad y se disculpó. Más tarde volvió a admitir que había cometido un error grave durante la frenada.

Los comisarios le aplicaron una penalización de 10 segundos por su responsabilidad en la colisión. Como no terminó la carrera, de acuerdo con la información citada por Infobae, la sanción podría trasladarse a una penalización en la grilla del próximo Gran Premio.