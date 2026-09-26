Ahorristas compraron US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más altos del año

Semana negra para los mercados: cayeron acciones, bonos y subió el riesgo país
Ivana ChañiEconomía26/09/2026
Los ADR llegaron a perder hasta 13% y los bonos en dólares cayeron 4%. El dólar alcanzó un récord de $1.545 en el Banco Nación.
Los ahorristas argentinos realizaron compras netas de dólares por US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más elevados de los últimos meses.
El dato surge del Balance Cambiario del Banco Central y fue publicado por El Destape. Del total, US$2.463 millones correspondieron a compra de billetes, mientras que 1,7 millones de personas accedieron al mercado cambiario durante el mes.
La demanda de los particulares incluso superó los US$2.933 millones aportados por el sector agroexportador durante agosto.
En paralelo, el Banco Central compró US$768 millones, el menor monto mensual de 2026 y muy por debajo de los US$2.163 millones adquiridos en julio.