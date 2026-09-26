Ahorristas compraron US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más altos del año

La demanda de dólares superó incluso las ventas del agro, mientras el BCRA redujo con fuerza sus compras de divisas.
Economía26/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Los ahorristas argentinos realizaron compras netas de dólares por US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más elevados de los últimos meses.

El dato surge del Balance Cambiario del Banco Central y fue publicado por El Destape. Del total, US$2.463 millones correspondieron a compra de billetes, mientras que 1,7 millones de personas accedieron al mercado cambiario durante el mes. 

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La demanda de los particulares incluso superó los US$2.933 millones aportados por el sector agroexportador durante agosto.

En paralelo, el Banco Central compró US$768 millones, el menor monto mensual de 2026 y muy por debajo de los US$2.163 millones adquiridos en julio. 

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