Ahorristas compraron US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más altos del año

Los ahorristas argentinos realizaron compras netas de dólares por US$3.366 millones en agosto, uno de los registros más elevados de los últimos meses.

El dato surge del Balance Cambiario del Banco Central y fue publicado por El Destape. Del total, US$2.463 millones correspondieron a compra de billetes, mientras que 1,7 millones de personas accedieron al mercado cambiario durante el mes.

La demanda de los particulares incluso superó los US$2.933 millones aportados por el sector agroexportador durante agosto.

En paralelo, el Banco Central compró US$768 millones, el menor monto mensual de 2026 y muy por debajo de los US$2.163 millones adquiridos en julio.