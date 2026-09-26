Verstappen defendió a Colapinto y cruzó a Norris por pedir una suspensión

Max Verstappen salió en defensa de Franco Colapinto después del accidente que provocó el abandono del argentino, Pierre Gasly y Lando Norris en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Tras la carrera, Norris cuestionó con dureza al piloto argentino y pidió que la FIA le aplique una carrera de suspensión por la maniobra. También afirmó que “hay algunos pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1”.

Según el portal 442, Verstappen rechazó ese planteo y consideró que la sanción reclamada era excesiva. El neerlandés remarcó que Colapinto reconoció el error y se disculpó después del accidente.

“Fue un pequeño error de cálculo, bloqueás, no hay grip. No es agradable, ¿pero una carrera de suspensión? Eso es mucho”, sostuvo el piloto de Red Bull.

El incidente se produjo cuando Colapinto impactó contra Gasly y el Alpine del francés terminó involucrando a Norris. Los tres pilotos debieron abandonar la competencia.