Aunor: frenaron un camión con 44 vacunos y un documento de tránsito falso

Un camión que transportaba 44 animales vacunos fue interceptado en el ex peaje Aunor luego de que un control detectara que la documentación presentada para respaldar el traslado era falsa.

El procedimiento se realizó sobre la ruta nacional 9, kilómetro 1587, con intervención de la División Policía Rural y Ambiental y personal del SENASA.

Durante la inspección, los agentes constataron que el Documento de Tránsito Electrónico (DTe) correspondiente a la carga ya había sido utilizado y posteriormente anulado en 2023.

Ante esa situación, el conductor fue identificado y el documento quedó secuestrado.

Además, SENASA dispuso una medida sanitaria sobre los 44 vacunos, por lo que los animales no podrán ser trasladados, comercializados ni destinados libremente hasta que se determine su situación documental y sanitaria.

La actuación quedó bajo directivas de la Fiscalía Penal 4.