Estudiantes vs. Rosario Central: hora, TV y todo lo que hay en juego

Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán este sábado desde las 16 en el Estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, para definir la Supercopa Internacional 2026.

Según informó Noticias Argentinas, el “Pincha” llega como ganador del Trofeo de Campeones 2025, mientras que el “Canalla” obtuvo su lugar por haber terminado como líder de la tabla anual de aquella temporada. El vencedor, además de sumar un nuevo título oficial, se clasificará a la nueva Recopa de Campeones.

El partido tendrá un condimento especial por la rivalidad que quedó instalada desde 2025, cuando Estudiantes recibió de espaldas y sin aplausos a Rosario Central luego de que el equipo rosarino fuera premiado como campeón de la Liga. Aquel episodio derivó en una suspensión de seis meses para Juan Sebastián Verón.

La tensión continuó con otros cruces entre ambos equipos, entre ellos la eliminación de Central en el Clausura 2025 y el reciente triunfo 3-0 de Estudiantes por la Copa Argentina. Marco Ruben reconoció en la previa que lo ocurrido el año pasado “dolió mucho” y aseguró que buscarán ganar “por orgullo propio”.

En lo futbolístico, Estudiantes llegará con una delegación de 30 jugadores y tendrá las bajas de Joaquín Correa y Tiago Palacios. Rosario Central, dirigido por Jorge Almirón, no contará con Alan Rodríguez, Jaminton Campaz ni Vicente Pizarro.

El encuentro será dirigido por Darío Herrera, con Jorge Baliño en el VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium y D-Sports.

Si hay empate durante los 90 minutos, se disputará tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, el campeón se definirá por penales.